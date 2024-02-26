Adana\'da bıçaklanan genç kız hayatını kaybetti

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Adana'da babası tarafından bıçaklanan genç kız tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Turhan Ö. (54), uyuşturucu sattığını ve kullandığını öne sürdüğü kızı Dilan Ö. (19) ile tartışmaya başladı. Sokak ortasında başlayan tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında baba, kızını karın ve göğüs bölgesinden defalarca bıçakladı. Genç kız kanlar içerisinde yere yığılırken, baba olay yerinden kaçtı. Dilan Ö., çevredeki vatandaşlar tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından genç kız, Yüreğir Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen genç kız hayatını kaybetti. Dilan Ö.'nün cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Turhan Ö. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak cinayet büro amirliğine teslim edildi. - ADANA