Adana'da Bıçaklı Kavga: Bir Ölü

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Adana'da tartıştığı kişi tarafından bıçakla ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, yabancı uyruklu Mahmoud Rahmani ve E.C. sokak ortasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başlamış, kavga sırasında E.C., Rahmani'yi göğsünden ve bacağından bıçaklamıştı. Ağır yaralanan Rahmani, hastaneye kaldırılmıştı. Rahmani yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis şüpheliyi gözaltına aldı. - ADANA