Adana'da bir haftada 42 torbacı tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da bir haftada 42 torbacı tutuklandı

Adana'da narkotik polisleri 1 hafta boyunca yaptığı operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silahla ele geçirirken 56 kişiyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerin 42'si tutuklandı. Operasyonlarda 7 kilo 708 gram esrar, 3 bin 633 adet uyuşturucu hap, 942 gram bonzai, 259 gram bonzai hammaddesi, 874 gram metamfetamin, 60 kök hint keneviri ve 4 adet ruhsatsız tabanca ile 2 adet tüfe ele geçirildi.

10.07.2024 18:51
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Adana'da bir haftada 42 torbacı tutuklandı

Narkotik polisleri bir haftada yaptığı operasyonlarda 7 kilo 708 gram esrar, 3 bin 633 adet uyuşturucu hap, 942 gram bonzai, 259 gram bonzai hammaddesi, 874 gram metamfetamin, 60 kök hint keneviri ele geçirdi

ADANA - Adana'da narkotik polisleri 1 hafta boyunca yaptığı operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silahla ele geçirirken 56 kişiyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerin 42'si tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında yaptığı operasyonlarda ve sokak çalışmalarında torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına göz açtırmadı.

Yapılan çalışmalarda ekipler, 7 kilo 708 gram esrar, 3 bin 633 adet uyuşturucu hap, 942 gram bonzai, 259 gram bonzai hammaddesi, 874 gram metamfetamin, 60 kök hint keneviri ve 4 adet ruhsatsız tabanca ile 2 adet tüfe ele geçirdi.

Olaylarla ilgili 56 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken 42'si tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da bir haftada 42 torbacı tutuklandı - Son Dakika

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