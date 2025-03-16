Adana\'da Bisiklet Kazası: 8 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

Adana'da bisikletten düşen 8 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Tufanbeyli ilçesi Pekmezli Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde bisiklet süren Zeynep Bozkuş (8), dengesini kaybederek düştü. Başını yere çarpan Bozkuş, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bozkuş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bozkuş'un cenazesi, otopsinin ardından Pekmezli Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ADANA