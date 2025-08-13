Adana Seyhan'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilgili birimlerle birlikte gıda denetimi gerçekleştirdi. Denetimde merkez Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi'nde bulunan Musko Erciyes Kuruyemiş isimli işletmede böceklenmiş ürünler tespit edildi.
El konulan torbalarca ürün imha edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hijyen ve bozulmuş ürün barındırma suçundan işletmeye 63 bin 82 TL cezai işlem uyguladı.
Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal! Ekipler hemen el koydu
