Adana\'da Boksör Ömer Alptekin Kayboldu

Adana'da serinlemek için girdiği Eğlence Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan Ömer Alptekin'in boksör olduğu ve çocuklara boks eğitimi verdiği öğrenildi. Alpetkin'i arama çalışmaları 6. gününde devam ediyor.

Karaisalı ilçesi Dokuzoluk Kanyonu'na arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden 25 yaşındaki Ömer Alptekin, 31 Mayıs günü saat 09.00 sıralarında serinlemek için Eğlence Çayı'na girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Alptekin, suda sürüklenerek gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, Alptekin'in bulunması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalardan herhangi bir sonuç alınamadı. Dün havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalar, bugün sabah saatlerinde yeniden başladı. Aradan 6 gün geçmesine rağmen Alptekin bulunamadı.

Öte yandan, Alptekin'in boks antrenörü olduğu öğrenildi. Alptekin'in çocuklara boks eğitimi verdiği görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Alptekin'in her çocukla tek tek ilgilendiği görüldü. - ADANA