Adana\'da Boşanma Aşamasındaki Adam Kayınbiraderi Tarafından Vurularak Öldürüldü

3.Sayfa

Adana'da boşanma aşamasındaki eşinin ağabeyi tarafından tabancayla vurulan 1 çocuk babası adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yunusoğlu Mahallesi'nde dün meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle boşanma aşamasında olan 23 yaşındaki 1 çocuk babası Samet Gençdal ile kayınbiraderi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kayınbiraderi tarafından silahla ateş açılan Gençdal kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Gençdal, hastaneye kaldırıldı. Gençdal, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüpheli kayınbiraderi yakalama çalışmaları sürüyor. - ADANA