Adana\'da camideki tadilat sırasında işçi yaralandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde camideki tadilat sırasında bacağı kesilen işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Karacaoğlan Mahallesi'ndeki Hoca Ahmet Yesevi Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre, cami çatısına tamirat için çıkan Kenan Akıllıoğlu, çinkonun bacağını kesmesi sonucu yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri, bacağı kesilen vatandaşa ilk müdahaleyi çatıda yaptı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla yaralanan işçi aşağı indirildi. Yaralı, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA