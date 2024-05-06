Adana'da camideki tadilat sırasında işçi yaralandı - Son Dakika
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Adana'da camideki tadilat sırasında işçi yaralandı

Adana\'da camideki tadilat sırasında işçi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Camii'nde tadilat çalışmaları sırasında işçi bacağını keserek yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan işçi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla aşağı indirilerek hastaneye kaldırıldı. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

06.05.2024 21:05
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Adana'nın Kozan ilçesinde camideki tadilat sırasında bacağı kesilen işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Karacaoğlan Mahallesi'ndeki Hoca Ahmet Yesevi Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre, cami çatısına tamirat için çıkan Kenan Akıllıoğlu, çinkonun bacağını kesmesi sonucu yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri, bacağı kesilen vatandaşa ilk müdahaleyi çatıda yaptı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla yaralanan işçi aşağı indirildi. Yaralı, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İHA

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