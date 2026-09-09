Adana'da çocuğun koluna saplanan korkuluk demiri CANKUR tarafından kesilip çıkarıldı
Adana'nın Seyhan ilçesinde bahçede oyun oynayan çocuğun koluna korkuluk demiri saplandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen CANKUR ekipleri demiri keserek çocuğu kurtardı, hastanedeki operasyonla kolundaki demir parçası çıkarıldı.
Adana'da oyun oynarken koluna korkuluk demiri saplanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bahçede oyun oynayan çocuğun koluna korkuluk demiri saplandı. Çevredekilerin müdahalesiyle çocuğun koluna saplanan demir çıkartılamazken ihbar üzerine CANKUR ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, demiri keserek çocuğu kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti.
Hastanedeki operasyonda çocuğun kolundaki demir parçası çıkarıldı.
Kaynak: İHA
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