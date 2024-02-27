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Adana'da dehşet görüntüler: Önce bıçakladılar sonra üzerine çıkıp zıpladılar

ADANA - Adana'da bir kişi kadınlı ve erkekli grup tarafından öldüresiye darp edildikten sonra bir kadın tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Çakmak Caddesindeki bir işyerinin otoparkında meydana geldi. İddaaya göre, Selam Şenci (26), kadınlı erkek bir grupla bir otoparka girdi. Orada gruptan bir kadın Selam Şenci'ye saldırmaya başladı.

Ardından gruptaki herkes Şenci'ye saldırıp öldüresiye darp etti. Daha sonra ise ismi öğrenilemeyen bir kadın Şenci'yi bıçakladı. İki erkek şahıs ise bıçaklanan kişinin üzerine çıkıp zıplayarak darp etti. Olay anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Ağır yaralanan genç ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.