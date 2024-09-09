Adana'da 3 Polis Yaralayan 3 Sanığa Hapis İstemi

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Adana'da denetim sırasında 3 polisi tüfekle yaralayan 3 sanık hakkında 80'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Olay,21 Ağustos 2022 tarihinde Adana'nın Merkez Seyhan ilçesi, Narlıca Mahallesi, Özel Caddesinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu denetimi sırasında 4 polisten 3'ünü tüfekle yaralayan sanıklar K.B.Y., M.K., ve T.G. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. Polisleri yaralayan 3 sanığın "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan 52'şer yıldan 80'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede polisler C.L., F.S., M.K. ve S.M.'nin caddede uyuşturucu denetimi yaptığı, bu sırada sanıklar M.K. ve T.G.'nin müşteki polislerin yanına giderek "Burada ne bekliyorsunuz?" dedikleri anlatıldı.

Müştekilerin, polis olduklarını belirtmesine rağmen sanıklar M.K. ve T.G.'nin görevli ekiplere "Polisseniz polissiniz, çekin gidin buradan" diye karşılık verdikleri ve ardından uzaklaştıkları iddianamede belirtildi.

İddianamede, M.K., K.B.Y. ve T.G.'nin bir süre sonra olay yerine tüfekle gelip denetim yapan polislere 5 el ateş ettiği, ekipteki C.L., F.S. ve S.M.'nin yaralandığı, M.K.'nin ise yara almadığı, polislerin olayı bertaraf etmek için havaya ateş açtıkları ve sanıkların bölgeden kaçtığı bildirildi.

Olayda kullanılan tüfeklerin M.K'nin ikametinde ele geçirildiği, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri anlatılan iddianamede M.K., K.B.Y. ve T.G.'nin 4 polise yönelik eylemi nedeniyle "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan 52'şer yıldan 80'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak. - ADANA