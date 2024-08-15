Adana'da dizi oyuncusu sahibi olduğu paça salonunda silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
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Adana'da dizi oyuncusu sahibi olduğu paça salonunda silahlı saldırıya uğradı

Adana\'da dizi oyuncusu sahibi olduğu paça salonunda silahlı saldırıya uğradı

Adana'da dizi oyuncusu Taner Adakaner, sahibi olduğu paça salonuna giren silahlı saldırgan tarafından sırtından vurularak hastaneye kaldırıldı. Olayın detaylarına göre Adakaner'in hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

15.08.2024 17:00
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Adana'da dizi oyuncusu Taner Adakaner, sahibi olduğu paça salonuna giren silahlı saldırgan tarafından sırtından vurularak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre dizi oyuncusu Taner Adakaner'in sahibi olduğu paça salonuna koşarak giren bir şüpheli, Adakaner'e çay içtiği esnada ateş etti. Sırt bölgesine kurşun isabet eden Adakaner, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Özel bir araçla kaldırılan Adakaner'in ameliyata alındığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da dizi oyuncusu sahibi olduğu paça salonunda silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika

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