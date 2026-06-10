Adana\'da Dolmuş Kazası: 7 Yaralı

Adana'da dolmuş sürücüsünün direksiyon başında uyuması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. M.Ö. (27) idaresindeki 01 M 0433 dolmuş, polis okulu duvarına çarptı. Kazada dolmuşta bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sürücünün direksiyon başında uyuduğu ve bu nedenle aracın kontrolden çıkarak duvara çarptığı anlar net şekilde görüldü. Sürücü M.Ö. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA