Adana'da Gece Dönerciye Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Adana'da Gece Dönerciye Silahlı Saldırı

Adana\'da Gece Dönerciye Silahlı Saldırı

Adana'da bir kişi, çalıştığı dönerci tezgahında motosikletli şüphelilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

09.09.2024 16:17
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Adana'da bir kişi çalıştığı gece dönerci tezgahında motosikletli şüphelilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Olay, 8 Eylül sabah 05.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Bahçelievler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oto yıkamacının önüne geceleri açılan dönerci tezgahında, çalışan Abdullah Oğuz (30), müşterilerle ilgilendiği sırada motosikletli kişiler tarafından pompalı tüfekli saldırıya uğradı.

Saldırıda başından yaralanan Abdullah Oğuz, kanlar içerisine yere yığıldı. Şüpheliler ise kaçarak izini kaybettirdi. Bu anlar saniye saniye görüntülendi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Abdullah Oğuz, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Abdullah Oğuz kurtarılamadı. Oğuz'un cesedi otopsisi yapılmak üzere Adan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İHA

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