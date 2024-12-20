Adana'da Düğün Katliamı Davasında 9 Magandanın Yargılanmasına Devam - Son Dakika
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Adana'da Düğün Katliamı Davasında 9 Magandanın Yargılanmasına Devam

Adana\'da Düğün Katliamı Davasında 9 Magandanın Yargılanmasına Devam

Adana'da düğüne giden bir çifti vuran 9 sanığın yargılanmasına devam edildi, Hasan Önder yaşamını yitirdi.

20.12.2024 13:32
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Adana'da düğüne giden kocayı öldüren, karısını da ağır yaralayan, haklarında 2.5 yıldan müebbet hapse kadar ceza istenen 5'i tutuklu 9 magandanın yargılanmasına devam edildi.

Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde 30 Nisan 2023'te, husumetli iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Bu sırada olayla ilgisi olmayan, otomobille düğüne giden Hasan ve Beşire Önder çifti, çatışmanın ortasında kaldı. Hasan Önder başından, eşi ise vücuduna isabet edenle kurşunla yaralandı. Önder çifti ile şüphelilerden yaralanan Remzi B. hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Önder, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası yakalanan sanıklar hakkında, 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'mala zarar verme', 'kadına karşı basit yaralama' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 5'inci celse duruşması yapıldı. Duruşmaya, tutuklu sanıklar İbrahim Almaz, İbrahim Şimşek ile İrfan Batura duruşma salonunda hazır edildi. Diğer tutuklu sanıklar Hasan Şimşek, Akın Can ise bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatlarının da katıldığı duruşmada, sanık avukatları savunmalarını yaptı. Mahkeme heyeti daha sonra sanıklara söz hakkı verdi.

Sanıklardan İrfan Batura suçlamaları kabul etmedi. Sanıklardan Hasan Şimşek'i tehdit etiği iddiasını da kabul etmeyen Batura, "Hasan Şimşek zikzak çizerek caddede ateş ederek 3 kişiyi vurmuştur. Ben sadece oradan babamı kaçırmak için havaya doğru ateş ettim. Benim silahımdan çıkan mermiler evlere isabet eti. Ben vurmak isteseydim mesafe yakındı vurabilirdim. Ben sadece havaya ateş ettim. Bin silahı tedbir amaçlı yanımda bulunduruyordum. Çünkü öncesinde tehditlere maruz kaldım, evimizin önünde ateş edildi. Kamera kayıtları incelendiğinde her şey net bir şekilde görünmektedir. Biz arabanın önündeydik. Bizim Hasan Önder ve Beşire'yi vurmamız mümkün değildir. Ben gönül rahatlığı ile vurmadığımı söylüyorum" diyerek tahliyesini istedi.

Tutuksuz yargılanan baba Remzi Batura da olayı çıkaranın karşı taraf olduğunu söyledi. Berberin önündeyken kendisine karşı taraftan ateş edildiğini ifade eden Remzi Batura, "Oğluma ateş edildikten 10 dakika sonra evlerine gittim konuştum barış sağlandı. Ancak olaydan 2 gün sonra babamın evine ateş edildi. Tekrar barış için gittiğimizde pusuya düşürüldük. Kamera kayıtlarını veren benim. İbrahim Almaz tesadüfen beni göğsümden vurmuş olabilir mi? Mağduruz" dedi.

Sanıklardan İbrahim Şimşek ise anne ve babasının hasta olması, ağabeyinin de cezaevinde bulunması nedeniyle 14 aydır firarda olduğunu söyledi. Şimşek, "Evin geçimini ben sağlıyordum. Ben ağabeyimin yanında değildim. Benim olayla bir ilgim yoktur" diyerek tahliyesini istedi. Sanık İbrahim Almaz da tehdit ve darp edildiğini, evine kurşun sıkıldığını söyledi. Olayla alakasının olmadığını ifade eden Almaz, "Ben yaralı Beşire hanıma yardım ettim. Suçlu biri olsam neden yardım edeyim. Tahliyemi talep ederim" dedi.

Diğer sanıklar Akın Can ve Hasan Şimşek de eski savunmalarını tekrarladıklarını belirterek tahliyelerini istedi.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamını ve eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu 5 sanığın tutukluluğunun, diğer sanıkların ise adli kontrollerinin devamına karar vererek duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için ileri bir tarihe erteledi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Düğün Katliamı Davasında 9 Magandanın Yargılanmasına Devam - Son Dakika

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