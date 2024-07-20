Adana'da 'dur' ihtarına uymayan motosikletli, polise çarptı... O anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adana'da 'dur' ihtarına uymayan motosikletli, polise çarptı... O anlar kamerada

Geniş Video İzle

Adana'da yapılan asayiş uygulamasında kaçmaya çalışan motosikletli, polisin dur ihtarına uymayarak polise çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü, yaya olarak kaçmaya çalışsa da başka bir polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin ehliyetinin olmadığı belirlendi. Yaralanan polis memuru ise hastaneye kaldırıldı.

20.07.2024 04:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 'dur' ihtarına uymayan motosikletli, polise çarptı... O anlar kamerada

ADANA - Adana'da canını hiçe sayarak kaçan motosikletliyi durdurmak isteyen polis, ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün kendisine çarpması sonucu yaralandı. Motosikletli şüpheli ise gözaltına alındı.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Asayiş uygulaması yapan polis ekiplerini gören K.Y. (21), motosikletiyle kaçmaya başladı. Bu sırada bir yunus polisi, motosikletliyi canını hiçe sayarak durdurmak istedi. K.Y. motosikletini polisin üzerine sürüp çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü motosikletten düşüp yaya olarak kaçmak istedi. Ancak başka bir yunus polisi söz konusu şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheli gözaltına alınırken ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

Yaralanan polis memuru ise hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Adana, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da 'dur' ihtarına uymayan motosikletli, polise çarptı... O anlar kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:33 Bakan Şimşek’ten Moody’s açıklaması: Kurala dayalı politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz Bakan Şimşek'ten Moody's açıklaması: Kurala dayalı politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz
23:42 İlk defa iki kademe birden artış Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu ’’B3’’ten ’’B1’’e yükseltti İlk defa iki kademe birden artış! Moody's, Türkiye'nin kredi notunu ''B3''ten ''B1''e yükseltti
23:13 Yazılım sorunu sadece Bitcoin’i etkilemedi Fiyatı 67 bin doların üzerine çıktı Yazılım sorunu sadece Bitcoin'i etkilemedi! Fiyatı 67 bin doların üzerine çıktı
22:47 Uşak, Çanakkale ve Balıkesir’de orman yangını alarmı Çok sayıda ev tahliye edildi Uşak, Çanakkale ve Balıkesir'de orman yangını alarmı! Çok sayıda ev tahliye edildi
22:31 Marmara Denizi’nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:58 Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan yarbay, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan yarbay, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
21:59 Samsun’da gölde tekne alabora oldu: 2 kişi kayıp Samsun'da gölde tekne alabora oldu: 2 kişi kayıp
21:17 Timur Cihantimur, ABD’deki cezaevinde saldırıya uğradı Timur Cihantimur, ABD'deki cezaevinde saldırıya uğradı
21:10 Kuşun çarptığı teller 10 bin nüfuslu mahalleyi elektriksiz bıraktı Kuşun çarptığı teller 10 bin nüfuslu mahalleyi elektriksiz bıraktı
20:58 Peş peşe tetiğe bastı Sokak köpeğinin saldırdığı vatandaşı polis memuru güçlükle kurtardı Peş peşe tetiğe bastı! Sokak köpeğinin saldırdığı vatandaşı polis memuru güçlükle kurtardı
20:08 ABD Başkanı Biden, resepsiyonda eşini karıştırdı ABD Başkanı Biden, resepsiyonda eşini karıştırdı
19:57 Dışişleri’nden Uluslararası Adalet Divanı’nın kararına destek: İsrail, zararı tazmin etmeli Dışişleri'nden Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına destek: İsrail, zararı tazmin etmeli
19:07 THY: Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık büyük ölçüde giderildi THY: Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık büyük ölçüde giderildi
17:59 Depremde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında karar çıktı, adliyede ortalık karıştı Depremde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında karar çıktı, adliyede ortalık karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2024 05:34:08. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da 'dur' ihtarına uymayan motosikletli, polise çarptı... O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement