Adana\'da düzenlenen sahte altın operasyonunda 10 kişi tutuklandı

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Adana merkezli 4 ilde "Ayar-3" ismi verilen sahte altın operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

"Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana merkezli Mersin, Yozgat ve Kahramanmaraş'ta 15 Mayıs günü 'Ayar-3' operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 'Paraya Eşit Sayılan Değerlerde Sahtecilik' suçunu işlediği tespit edilen 13 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda bir sahte altın atölyesinde yaklaşık değeri 50 milyon lira olan; 3 bin 646 çeyrek altın, 811 yarım altın, bin 614 tam altın ve 57 Reşat altın ele geçirildi. 14 tam altın kalıbı, 13 yarım altın kalıbı, 10 çeyrek altın kalıbı, 10 altın kalıplarına ait halka, 4 basıma hazır pul altın ve siparişlere ait evraklara el konuldu" Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülüp sorgulandı. Sorgusu tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 1'i adil kontrol şartıyla 2'si ise savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA