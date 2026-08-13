Çay içmeye giden ASKİ ekiplerinin vidanjörü yandı, mahalleli canını zor kurtardı - Son Dakika
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Çay içmeye giden ASKİ ekiplerinin vidanjörü yandı, mahalleli canını zor kurtardı

Çay içmeye giden ASKİ ekiplerinin vidanjörü yandı, mahalleli canını zor kurtardı
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Adana'da kanalizasyon çalışması için gelen ekipler vidanjörü çalışır halde bırakıp çay içmeye gidince araç alev aldı. Yangında evler hasar gördü, mahalle sakinleri panikle dışarı çıktı.

Adana'da kanalizasyon çalışması için sokakta bulunan vidanjör, ekiplerin çay içmek için kahvehaneye gitmesinin ardından alev alev yandı. Yangında park halindeki vidanjör nedeniyle evlerde hasar oluşurken bazı mahalle sakinleri güçlükle evlerinden çıktı. Yaşanan panik anları ise saniye saniye görüntülendi.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi 72067 sokakta meydana geldi. Mahalledeki kanalizasyon tıkanıklığı sebebiyle vatandaşlar Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekiplerini bölgeye çağırdı. Gelen ekipler de vidanjör ile sokaktaki kanalizasyonu temizlemek için çalışma başlattı.

Çay içmeye gittiler, yangın çıktı

İddiaya göre, bu sırada ekipler vidanjörü çalışır durumda bırakıp kahvehaneye çay içmeye gitti. Bu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle vidanjörde yangın çıktı. Kısa sürede yangın büyürken Ömer Süzgen ve ailesi, vidanjör evlerinin önünde park halindeyken yangın çıktığı için güçlükle evden çıkıp canlarını kurtardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürürken mahalledeki birçok evde ise hasar oluştu. Öte yandan yangın nedeniyle panik yaşayan mahalleli de sokağa döküldü. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.

İHA muhabirine konuşan Ömer Süzgen, ekiplerin çay içmeye gittikleri sırada yangının çıktığını anlatarak, "Burada sürekli tıkanıklık var ve her geldiklerinde böyle yapıyorlar. Sonunda yangın çıktı, eşim ve çocuklarım zor kurtardı kendilerini. Biz şikayetçiyiz. Evimde hasar var" diye konuştu.

Başka bir mahalle sakini ise, "Bu arabanın şoförü kahvehaneye çay içmeye gitmiş. O sırada yangın çıkmış. Adamın haberi yok" dedi.

Kaynak: İHA

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi, 3. Sayfa, İtfaiye, Adana, Yaşam, Olay, Çay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çay içmeye giden ASKİ ekiplerinin vidanjörü yandı, mahalleli canını zor kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çay içmeye giden ASKİ ekiplerinin vidanjörü yandı, mahalleli canını zor kurtardı - Son Dakika
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