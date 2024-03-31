Adana\'da El-Kaide lideri Usame Bin Ladin\'in posterini asan 2 kişi gözaltına alındı

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Adana'da terör örgütü El-Kaide'nin öldürülen lideri Usame Bin Ladin'in posterini asan 2 kişi gözaltına alındı.

Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü El-Kaide'nin öldürülen lideri Usame Bin Ladin'in posterini asan 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "31.03.2024 günü Sezai Karakoç Bulvarı'nda İncirlik Hava Üssü ön nizamiye karşısında inşaat halinde bulunan binaya asılan pankartla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. E-Kaide terör örgütü lideri Usame Bin Ladin'in resminin ve çeşitli ibarelerin yer aldığı pankart yapılan ihbar üzerine emniyet birimlerimizce hemen kaldırılmış ve olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 18 yaşındaki Yüreğir doğumlu Y.S. ile 26 yaşındaki Yüreğir doğumlu H.Z. gözaltına alınmıştır" denildi. - ADANA