Adana'da Eski Eşi Tarafından Vurulan Kadının Feryadı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Eski Eşi Tarafından Vurulan Kadının Feryadı

27.03.2026 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da, ayrıldığı eşi eski eşini ayaklarından vurdu, görüntüler ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.

Adana'da 3 yıl önce ayrıldığı eşi tarafından ayaklarından vurulan kadının vurulduktan sonra yerde feryat ettiği, eşinin ise tabancayla havaya ateş açtığı görüntüler ortaya çıktı.

Olay, dün saat 07.30 sıralarında, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir hastanede biyolog olarak çalışan Dilan Öztürk, 3 yıl önce psikolojik ve fiziksel şiddetine uğradığı öne sürülen iş insanı A.K.'den ayrıldı. Ancak boşanmasına rağmen A.K., kadının peşini bırakmayıp tehditlerine devam etti. Öztürk bunun üzerine polis merkezine gidip şikayette bulundu. 11 Eylül 2025 tarihinde A.K.'ye bir ay uzaklaştırma kararı verildi. Bunu rağmen A.K. ölüm tehditlerine devam etti. 26 Mart günü de sabah A.K., Öztürk'ü arayıp kendisinin Ankara'da olduğunu söyleyip çocukların nerede olduğunu sordu. Genç kadın çocukların yanında olduğunu söyleyip telefonu kapattı. Daha sonra da çocukları okula götürmek için evden aşağı indi. Bu sırada apartmanın yanındaki boşlukta saklanan A.K. ortaya çıkıp, çocuklarının gözü önünde "Selam seni öldüreceğim" diye bağırdı. Bunun üzerine apartman önündeki komşuları, kadına siper oldu. Çıkan arbedede A.K. tabancayla ateş edip eski eşini bacağından vurdu. Daha sonra genç kadın yerde yatarken otomobiliyle üzerinden geçmek istedi ancak komşuları engel oldu. Yaralı Öztürk çağrılan ambulansa hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. A.K. ise polis merkezine giderek teslim oldu.

Görüntüler ortaya çıktı

Ayrıldığı eşi tarafından ayaklarından vurulan kadının vurulduktan sonra yerde feryat ettiği, eşinin ise tabancayla havaya ateş açtığı görüntüler ortaya çıktı. Şüphelinin, emniyetteki sorgusu sürüyor. - ADANA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Şiddet, Adana, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 14:51:40. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.