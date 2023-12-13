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Adana'da Eski Eşini Benzinle Yakıp Öldüren Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Adana'da Eski Eşini Benzinle Yakıp Öldüren Şüpheli Gözaltına Alındı

Adana'da tartıştığı eski eşiyle mal paylaşımı nedeniyle yaşanan anlaşmazlık sonucu Fadime Korkusuz'u benzin dökerek ateşe veren Muhammet Güleç, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Güleç'in, eski eşine ait olan otomobili devretmesi için baskı yaptığı ortaya çıktı.

Adana\'da Eski Eşini Benzinle Yakıp Öldüren Şüpheli Gözaltına Alındı
13.12.2023 - 09:55,
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ADANA'da tartıştığı eski eşi Fadime Korkusuz'u (41) üzerine benzin döküp ateşe verdikten sonra eve kilitleyerek öldüren, bu sırada kendisi de yaralanan Muhammet Güleç (57), hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Çiftin boşanırken mal paylaşımı sırasında eski model otomobillerinin Fadime Korkusuz'da kaldığı, Güleç'in de otomobili istediği, olayın da bu nedenle yaşandığı ortaya çıktı. İfadesinde, "Otomobilin devrini yapacaktı. Birden 'Niye buraya geldin?' deyince tartışma çıktı. Odaya gidip, benzin aldı ve evi yaktı. Ben de yaralandım" diyen Güleç, 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı.

Olay, 2 Kasım günü saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocukları bulunan, 6 yıl önce anlaşmalı boşanan Muhammet Güleç ile Fadime Korkusuz, aynı evde yaşamaya devam etti. İddiaya göre, tarım işçisi olarak çalışan Fadime Korkusuz'un tarlada kendisini aldattığını öne süren Güleç, sık sık eski eşine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladı. Şiddete daha fazla dayanamayan Korkusuz, 27 Ekim'de polis merkezine giderek eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Olay günü eve gelen Muhammet Güleç, oğlu E.G.'yi (17) alışveriş için markete gönderdikten sonra Fadime Korkusuz'un üzerine ve eşyalara benzin döküp, ateşe verdi. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, Güleç ise Korkusuz'u eve kilitleyip, otomobille kaçtı.

36 GÜN SONRA ÖLDÜ

Komşularının ihbarıyla adrese giden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Eve giren ekipler, Fadime Korkusuz'u sığındığı banyoda ağır yaralı buldu. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Korkusuz, Yanık Yoğun Bakım Ünitesi'nde entübe edildi. Hastanede 36 gün tedavi gören Fadime Korkusuz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri 'tehdit', 'hırsızlık' ve 'kasten yaralama' suçlarından 6 kaydı bulunan şüpheli Muhammet Güleç'i, Sarıçam ilçesindeki evine kaçarken otomobilinde gözaltına aldı. Kollarında yanık oluşan ve hastaneye kaldırılan Güleç, tedavisinin ardından taburcu edildikten sonra gözaltına alınıp, Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

OTOMOBİLİ DEVRETMESİ İÇİN BASKI YAPMIŞ

Çiftin anlaşmalı boşanmalarının ardından mal paylaşımı sırasında eski model otomobillerinin Fadime Korkusuz'da kaldığı, Güleç'in ise aracı devretmesi için eski eşine baskı yaptığı ortaya çıktı. Muhammet Güleç ifadesinde evi yakmadığını öne sürerek, "Eski eşim konuşmak için beni kendi çağırdı. Otomobilin devrini verecekti. Birden 'Niye buraya geldin?' deyince tartışma çıktı. Odaya gidip, benzin aldı ve evi yaktı. Ben de yaralandım" ifadelerini kullandı. Güleç, 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA
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Seyhan, Adana, Aile İçi Şiddet, Cinayet, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Eski Eşini Benzinle Yakıp Öldüren Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da Eski Eşini Benzinle Yakıp Öldüren Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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