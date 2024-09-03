Adana'da Uyurken Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Adana'da Uyurken Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde, İbrahim B. evinde uyuduğu sırada kasklı motosikletli kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Üç kurşun yarası alan İbrahim B. hastaneye kaldırılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

03.09.2024 01:46
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Adana'da evinde uyurken silahlı saldırıya uğradı

ADANA - Adana'da bir kişi evinde uyuduğu sırada kimliği belirlenemeyen kişilerin içeri girip silahlı saldırı düzenlenmesi sonucu yaralandı. Yüzleri kasklı motosikletli şüpheliler kaçarak izini kaybettirdi.

Olay, Yüreğir İlçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim B. evinde yatak odasında uyuduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Yüzleri kasklı motosikletli şüpheliler bir anda müstakil eve girdi.

İçeri giren şüpheliler yatak odasında uyuyan İbrahim B.'ye kurşun yağmuruna tutarak olay yerinden kaçtı. Mahallenin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekiplerine sevk edildi. Sağlık ekipleri ayağından 3 adet kurşun yarası alan İbrahim B'yi hastaneye kaldırdı.

Olay yeri inceleme polisleri ise delil çalışması yaptı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adana\'da Uyurken Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Uyurken Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika

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