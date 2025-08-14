Adana'da Evler Yanında Yangın

Adana'da evlere yakın ağaçlık alanda çıkan yangın paniğe sebep oldu. Vatandaşların dumandan etkilenip evlere giremediği yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yangın, merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde Sungurbey Anadolu Lisesi yakınlarında çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin ve bölge halkı yangını söndürmek için canla başla çalıştı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, dumanlar sebebiyle vatandaşlar evlerine giremedi.

İtfaiye Daire Başkanı Ercan Kandemir, geniş kapsamlı tedbir aldıklarını belirterek, "Yangının çıkış sebebiyle ilgili arkadaşlarımız, polis arkadaşlarımız da çalışıyor. Şu anda geniş bir alana yayıldı, poyraz şiddetli. Bölgede geniş kapsamlı tedbirler aldık. Arkadaşlarımız yangının etrafını tamamen çevirdi. Yangının konutlara, okullara sıçraması söz konusu değil" dedi. - ADANA