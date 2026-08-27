Adana'da Fabrika Yangını - Son Dakika
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Adana'da Fabrika Yangını

Adana\'da Fabrika Yangını
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Adana'da ayakkabı tabanı üreten fabrika alev alev yanarak kontrol altına alındı.

Adana'da ayakkabı tabanı üreten fabrika alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki ayakkabı tabanı üreten fabrikada meydana geldi. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye, sağlık, polis, itfaiye ve orman bölge müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Yaklaşık 2 saat süren müdahalelerinin ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Adana, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Fabrika Yangını - Son Dakika

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