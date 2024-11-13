Adana'da Feci Kaza: Takla Atan Araç Kamerada - Son Dakika
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Adana'da Feci Kaza: Takla Atan Araç Kamerada

Adana'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, refüjdeki ağaçlara çarparak devrildi, iki yaralı.

13.11.2024 19:54
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Adana'da feci kaza kamerada: Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaçlara çarparak takla attı

ADANA - Adana'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobilin refüjdeki ağaçlara çarptıktan sonra karşı yöne geçip devrilmesi anbean görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda 11 Kasım'da meydana geldi. İddiaya göre Vahap T. idaresindeki 01 SD 123 plakalı otomobil, refüjdeki ağaçlara çarptıktan sonra karşı yöne devrildi. Kazada, sürücü Vahap T. ve araçtaki bir kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, hafif yaralanan kadının kendi imkanlarıyla araçtan çıkması, yaralı sürücünün ise iki kişi tarafından kaldırıma götürülmesi yer aldı. Kalabalık bir grubun bu sırada aracın ön kısmı ile bagajdan çeşitli eşyalar çalması da güvenlik kamerasına yansıdı.

Vahap T'nin hastanedeki tedavisi sürdüğü, kol saati, altın bilekliği ile kişisel eşyalarının çalındığı ve taburcu edilmesinin ardından şikayetçi olacağı belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Feci Kaza: Takla Atan Araç Kamerada - Son Dakika

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