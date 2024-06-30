Adana'da FETÖ'nün 'ev ablası' hakkında dava açıldı - Son Dakika
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Adana'da FETÖ'nün 'ev ablası' hakkında dava açıldı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'ev ablası' olduğu iddia edilen D.K. hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, D.K.'nin örgüt evinde kalan öğrencileri izleyerek örgütsel sohbet toplantıları düzenlediği ve ByLock yazışmalarında adının geçtiği belirtildi.

30.06.2024 16:52
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Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "ev ablası" olduğu öne sürülen D.K. hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

FETÖ'nün 'ev ablası' olduğu iddia edilen ve hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz sanık D.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma çerçevesinde D.K. hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede FETÖ kontrolündeki evlerde kaldığı belirlenen D.K.'nin lise öğrenimi döneminde de örgüte ait dershaneye gittiği, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiği ve kod isim kullanarak faaliyetlerini sürdürdüğü ifadelerine yer verildi. D.K.'nin 'mahrem imamların' talimatıyla hareket ettiği, örgüt evine çağırdığı öğrencileri üniversite kazandıktan sonra izleyerek örgütsel sohbet toplantıları düzenlediği bilgileri de iddianamede yer aldı.

ByLock yazışmalarında adı geçmiş

İddianamede ByLock yazışmasında adının geçtiği belirlenen ve örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığı ve 'ev ablası' sıfatıyla terör örgütüne ait evlere erzak sağladığı anlatılan D.K.'nin 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 aydan, 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamede yer alan ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmediği belirtilen D.K.'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da FETÖ'nün 'ev ablası' hakkında dava açıldı - Son Dakika

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