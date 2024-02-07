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Adana'da firari FETÖ'cüler kıskıvrak yakalandı

ADANA - Adana'da terör örgütü FETÖ'den haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firarı TEM polisi tarafından yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ üyeliğinden hapis cezası bulunan Süleyman Danyel K., Emel U. ve Uğur T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Adana 2.Sulh Ceza Hakimliği tarafından 6 yıl önce hakkında örgüt üyeliği suçundan yakalama kararı verilen Süleyman Danyel K. ülkeden kaçmıştı. Tekrardan yurda dönen Süleyman Danyel K., Adana Havalimanında yakalandı. Yakalanan Süleyman Danyel'in polis kolejine FETÖ tarafından yerleştirildiği, daha sonra deşifre olmaması için polis akademisinden ilişiğinin kesildiği, deşifre olmamak için kod isim kullandığı ve ankesörlü hatlarda ardışık arandığı tespit edildi.

"Örgütün adına öğretmenlik ve ablalık yapmış"

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesince terör örgütü FETÖ üyeliğinden aranan Emel U. (31), Adana'da saklandığı bir adreste yakalandı. Yakalanan şüphelinin, terör örgütü FETÖ'nün bağlantılı olduğu kurumlarda öğretmenlik yaparken üniversite öğrencilerine ev ablalığı yaptığı öğrenildi.

"FETÖ'cü firar avukat saklandığı evde yakalandı"

Terör örgütünün düzenlendiği sohbet toplantıları katılan, örgütle iltisaklı derneğe üyelik kaydı bulunduğu öne sürülen avukat Uğur T. hakkında, Adana Ağır Ceza İlamat Masasınca 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 1 yıldır firar gezen avukat, TEM polisleri tarafından saklandığı evde yakalandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.