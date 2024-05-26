Adana\'da Galatasaray Şampiyonluğunu Kutlayan Taraftarlarla Adana Demirspor ve Adanaspor Taraftarları Arasında Arbede

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Adana'da Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan taraftarlar ile bir grup Adana Demirspor ve Adanaspor taraftarı arasında arbede yaşandı.

2023-2024 Süper Lig şampiyonu, son maçta Konyaspor'u 3-1 yenen Galatasaray oldu. Adana'da Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluğu kutlamak için sokaklara döküldü. Şehrin birçok noktasında sevinç gösterileri yapılırken, bir grup Adana Demirspor ve Adanaspor taraftarı şampiyonluk kutlaması yapan Galatasaraylı taraftarlara saldırdı. Bunun üzerine iki grup arasında arbede yaşanırken, polis ekipleri araya girip arbedeyi önledi. - ADANA