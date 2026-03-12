Adana'da Genç Kolonya Şişesiyle Tehdit Etti - Son Dakika
Adana'da Genç Kolonya Şişesiyle Tehdit Etti

Adana'da Genç Kolonya Şişesiyle Tehdit Etti
12.03.2026 03:45
Adana'da 25 yaşındaki bir genç, kendini ve evini yakacağı tehdidinde bulunarak balkondan bağırdı.

Adana'da bir genç, eline aldığı kolonya şişesiyle "Kendimi ve evi yakacağım" diyerek balkondan bağırınca mahallede panik yaşandı. Polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken genç, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu ikna edilerek evden çıkartıldı.

Olay, merkez Çukurova ilçesi'ne bağlı Huzurevleri Mahallesi 77173 Sokak'taki 15 katlı bir apartmanın 9'uncu katında meydana geldi. İddiaya göre, madde etkisinde olduğu öne sürülen E.A. (25), eline aldığı kolonya şişesiyle kendisini ve evini yakacağını söyleyerek bağırmaya başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri görünce daha da sinirlenen genç, "Polis ve itfaiye gitmezse evi yakarım" diyerek balkondan tehditler savurdu. Polisleri istemediğini söyleyen genç, "Polisler gitsin, polisleri sevmiyorum" diye bağırdı.

Olay yerine sevk edilen müzakereci polisler, E.A.'yı kapıyı açması için ikna etmeye çalıştı. Bu sırada itfaiye ekipleri de merdivenle daireye girmeye çalışınca daha da sinirlenen E.A. "Polis ve itfaiye gitsin bir şey yapmayacağım. Zorla evime girmeye çalışıyorlar, hakkımda şikayet yok" diyerek bağırıp, tehditler savurdu.

E.A., yaklaşık 4 saatin sonunda ikna edildi ve kapıyı açıp aşağı indi. E.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. E.A.'nın daha önceden de evini yakmaya çalıştığı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Genç Kolonya Şişesiyle Tehdit Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: Adana'da Genç Kolonya Şişesiyle Tehdit Etti - Son Dakika
