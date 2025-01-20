Adana\'da Geri Dönüşüm Fabrikasındaki Yangın Kontrol Altında

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Adana Valisi Köşger: "Yangın başka yere sirayet etmeyi önlenecek şekilde çevrelenmiş durumda"

"Can kaybı veya yaralanan yok"

ADANA - Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangının başka yere sirayet etmesi önlenecek şekilde çevrelendiğini can kaybı veya yaralanan olmadığını söyledi.

Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor. İtfaiye ekipleri ve TOMA'ların destek verdiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

"Elektrik kontağından çıktığını tahmin ediyoruz"

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger de geri dönüşüm fabrikalarının bulunduğu alana gelerek incelemelerde bulundu. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Köşger, "Bugün saat 14.00 civarlarında itfaiye birimimize bir ihbar düşmesiyle yangından haberimiz oldu. 3 iş yerinde başlayan ve elektrik kontağından çıktığını tahmin ettiğimiz bir yangın şu anda halen devam ediyor. Burası geri dönüşümlerinin bulunduğu bir bölge. Çok sayıda geri dönüşüm yapan firmamız burada bulunuyor. Şuan itibariyle 1 iş yerinde çevrelenmiş durumda başka yere sirayet etmesi önlenecek şekilde arkadaşlarımız çalışmalarını yürütüyor. İtfaiyemiz, arazözlerimiz, TOMA'larımız ve tüm kamu kurumlarının yangınla ilgili araçları ekipmanları seferber olmuş durumda. İnşallah çok uzun olmayan bir sürede söndürüleceğini tahmin ediyoruz. Başka iş yerlerine zarar vermemesi için arkadaşlarımız gereken tedbirleri almaya çalışıyorlar. Can kaybımız yok çok şükür. Yaralanan da yok. Sadece mal kaybıyla ilgili bir sıkıntı yaşanıyor. İnşallah onu da telafi ederiz. Geçmiş olsun diyorum" dedi.

Yoğun alev ve dumanların çıktığı yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.