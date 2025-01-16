Adana'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 70 gümrük kaçağı cep telefonu ile ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde bir adreste gümrük kaçağı cep telefonu olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin adreste ve araçta yaptıkları aramada gümrük kaçağı 70 cep telefonu ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da Gümrük Kaçağı Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?