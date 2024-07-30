Adana'da trafik polisleri hatalı park yapan 225 aracı ceza yağmuruna tuttu. Hatalı park nedeniyle trafiğin akışını engelleyen 17 araç da çekici tarafından çekildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte hatalı park yapan araçlara yönelik uygulama düzenlendi. Kent trafiğinin yoğun olduğu Sefa Özler Caddesi, Çakmak Caddesi, Atatürk Caddesi'nde yapılan uygulamada trafik polisleri hatalı park yapan araçları ceza yağmuruna tuttu.
225 araca hatalı parktan cezai işlem uygulanırken, hatalı park sonucu trafiği akışını engelleyen 17 araç da çekilerek emniyet otoparkına götürüldü. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da Hatalı Park Yapan 225 Araç Ceza Aldı - Son Dakika
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