Adana'da Hatalı Park Cezaları: 150 Bin TL - Son Dakika
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Adana'da Hatalı Park Cezaları: 150 Bin TL

Adana\'da Hatalı Park Cezaları: 150 Bin TL

Adana'da kent merkezinde hatalı park yapan sürücülere toplamda 150 bin 420 TL para cezası uygulandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yapılan uygulamada 218 araca ceza kesildi.

08.09.2024 10:37
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Adana'da kent merkezinde hatalı park yapan sürücülere toplamda 150 bin 420 TL para cezası uygulandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde hatalı park yapan sürücülere yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulamada 218 araca toplamda 150 bin 420 bin TL para cezası uygulandı.

Trafiğin akışını bozan 5 araç ise bulunduğu yerden çekilerek yediemin otoparkına götürüldü. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Hatalı Park Cezaları: 150 Bin TL - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Hatalı Park Cezaları: 150 Bin TL - Son Dakika
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