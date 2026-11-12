Adana'da hemşire ile doktorun tartışması arbedeye dönüştü, beyaz kod verildi - Son Dakika
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Adana'da hemşire ile doktorun tartışması arbedeye dönüştü, beyaz kod verildi

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Adana'da Yüreğir ilçesindeki hastanenin onkoloji bölümünde görevli olmadığı halde üniformasıyla gelen hemşire ile doktor arasında enfeksiyon riski nedeniyle tartışma çıktı. Güvenlik müdahalesiyle sonlanan arbede sonrası taraflar şikayetçi olurken idari soruşturma başlatıldı.

Adana'da kanser tedavisi gören babasını ziyaret etmek için görevli olmadığı halde üniformasıyla hastaneye gelen hemşire ile doktor arasında çıkan tartışma, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olurken, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Yüreğir ilçesindeki Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Onkoloji Bölümü'nde meydana geldi. İddiaya göre, görevli olmadığı halde üniformasıyla kanser tedavisi gören babasının bulunduğu odaya giren hemşire U.D.A. (35), kendisini fark eden doktor A.K. ile tartıştı. Doktor A.K., enfeksiyon riski nedeniyle U.D.A.'dan odadan çıkmasını istedi.

"Kimlik kartına bakmak istedi, arbede çıktı"

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında doktor A.K., yıllık izinde olduğu öğrenilen U.D.A.'nın boynunda asılı bulunan kimlik kartına bakmak istedi. Bunun üzerine taraflar arasında arbede yaşandı. Hastanedeki güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle tartışma sonlandırıldı.

"Beyaz kod verildi"

Yaşanan olayın ardından doktor A.K. tarafından "Beyaz kod" verildi. Tarafların daha sonra darp raporu aldığı ve birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaYüreğirSağlıkGüncelAdanaSon Dakika

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