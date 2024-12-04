Adana\'da Hırsızlık: Havalı Tabanca Çalındı

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Adana'da lastik tamircisine giren bir kişinin havalı bijon sökme tabancasını montunun içerisine koyarak çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın şüphelisi kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

Olay, 2 Aralık günü Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Nuri Sabuncu Bulvarı'nda lastik tamiri yapan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, lastik tamircisinin önünden geçen S.O.A.K., tezgahta gördüğü havalı bijon sökme tabancasını çalmaya karar verdi.

İş yerinin içerisine giren şüpheli soğukkanlı bir şekilde hava bijon sökme tabancasını tezgahtan alıp montunun cebine koydu. Bu anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Havalı bijon sökme tabancasını bulamayan iş yeri sahibi S.A. ise durumu polise bildirdi. Olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicili Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Kamera kayıtlarını inceleyen polis söz konusu şüpheliyi evinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA