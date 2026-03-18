Adana\'da \'Huzur ve Güven\' Uygulaması

18.03.2026 00:43
Adana'da 2 bin 305 polis ve jandarmayla 'Huzur ve Güven' uygulaması yapıldı, denetimler sürdü.

Adana'da 2 bin 305 polis ve jandarmanın katılımıyla 'Huzur ve Güven' uygulaması gerçekleşti. Uygulama noktalarını denetleyen Adana Valisi Mustafa Yavuz, "Adana'nın huzuru ve güvenliği için mahalle mahalle, sokak sokak arkadaşlarımız uygulama yapıyor" dedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı 2 bin 305 personel ile kent genelinde 'Huzur ve Güven' uygulaması gerçekleştirdi. Yaklaşık 80 ayrı nokta yapılan uygulamada trafik ve asayiş yönünden denetlemeler yapıldı. Adana Valisi Mustafa Yavuz, uygulama noktalarında denetim yaptı. Vali Yavuz, uygulama noktasında durdurulan araçtaki vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Yavuz, "Geçen hafta yine il genelinde güvenlik ve asayiş uygulamamız yaptık. Vatandaşlardan çok güzel geri dönüşler aldık. Bayrama ikin gün kala il genelinde emniyet ve jandarmamızla 2 bin 305 personelimiz ile sahadayız. Vatandaşlarımızın bayramlarını tebrik ettik, onları huzuru ve güvenliği için sahada olduğumuzu, onlar için 24 saat çalışacağımızı paylaştık. Sahadayız, güvenlik ve asayiş uygulamalarımızla sadece asayiş değil narkotik ve yunus ekiplerimizle Adana'nın huzuru ve güvenliği için mahalle mahalle, sokak sokak arkadaşlarımız uygulama yapıyor. Bizler Adana'nın huzurunun ve güvenliğinin dünden daha iyi olacağına, yarın daha iyi olacağı noktasında ümitvarız. Bayram tedbirlerini planladık, 10 gün boyunca hem asayiş, trafik, narkotik açıkçası tüm unsurlarımızla sahada olacağız" ifadelerine yer verdi. - ADANA

Kaynak: İHA

