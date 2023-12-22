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Adana'da ikinci hastane yangını şüpheli - Son Dakika
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Adana'da ikinci hastane yangını şüpheli

Adana'da çıkan ikinci hastane yangını, kundaklama şüphesini akıllara getirdi. Yangın, eski göğüs hastanesinin arşiv bölümünde çıktı ve itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Arşivdeki bazı evraklar kurtarılırken bir kısmı ise kül oldu. Bu yangın, 3 gün önce çıkan eski devlet hastanesindeki yangınla birlikte dikkat çekti.

Adana\'da ikinci hastane yangını şüpheli
22.12.2023 - 21:58,
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Adana'da üç gün arayla çıkan ikinci hastane yangını akıllara 'kundaklama' şüphesi getirdi.

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Yeni Baraj Mahallesi'ndeki eski göğüs hastanesinin arşiv bölümünde çıktı. Hastanenin arşiv bölümünden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Arşiv bölümündeki evrakların bazıları itfaiye tarafından kurtarıldı ancak bir kısmı kül oldu.

Adana'da 3 gün içinde karşılıklı iki eski hastanede yangın

19 Aralık günü eski devlet hastanesinde de yangın çıkmıştı. Çıkan yangın yaklaşık bir gün sonra söndürülürken, bina tamamen kullanılamaz hale gelmişti. Eski devlet hastanesinin tam karşısında bulunan göğüs hastanesinde de 3 gün sonra yangın çıkması, akıllara "Kundaklama" şüphesi getirdi. - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da ikinci hastane yangını şüpheli - Son Dakika


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