Adana'da İnşaat İşçisi Çukura Düştü, Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adana'da İnşaat İşçisi Çukura Düştü, Kurtarıldı

Adana\'da İnşaat İşçisi Çukura Düştü, Kurtarıldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde inşaat sahasında çukura düşen bir işçi, CANKUR ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Hafif yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

18.11.2024 19:53  Güncelleme: 20:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da inşaat sahasında çukura düşerek yaralanan işçi, CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Seyhan ilçesi Karahan Mahallesi'nde bir inşaat sahasında meydana geldi. İnşaata çalışan bir işçi, açılan çukura düştü. Durumu fark eden diğer işçiler olayı sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekipleri kısa sürede bölgeye intikal etti. Ekipler tarafından işçi kurtararak sağlık personeline teslim edildi. Hafif yaralanan işçi, hastanede tedavi altına alındı. - ADANA

Kaynak: İHA

İş Kazası, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Seyhan, İnşaat, adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da İnşaat İşçisi Çukura Düştü, Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:56 DEVA Partili milletvekilinin kardeşi aracında ölü bulundu DEVA Partili milletvekilinin kardeşi aracında ölü bulundu
18:08 Bir Galatasaray taraftarı, Mauro Icardi için CİMER’e dilekçe yazdı Bir Galatasaray taraftarı, Mauro Icardi için CİMER'e dilekçe yazdı
17:50 Bir bebeği narkotik ilaçlarla uyuttuğu ortaya çıkmıştı Sanık hemşireden korkunç itiraf Bir bebeği narkotik ilaçlarla uyuttuğu ortaya çıkmıştı! Sanık hemşireden korkunç itiraf
17:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz
17:12 Yenidoğan Çetesi’nin avukatı: Türkiye’de böyle yargısız infaz görülmemiştir Yenidoğan Çetesi'nin avukatı: Türkiye'de böyle yargısız infaz görülmemiştir
09:15 Icardi’nin kardeşi Wanda Nara’ya öfke kustu Icardi'nin kardeşi Wanda Nara'ya öfke kustu
09:07 Dev banka altın için hedef fiyat belirledi Altın fiyatlarında hareketlilik başladı Dev banka altın için hedef fiyat belirledi! Altın fiyatlarında hareketlilik başladı
08:50 A Milli Takım, A Ligi’ne nasıl yükselir İşte tüm ihtimaller A Milli Takım, A Ligi'ne nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller
08:39 Kadın başkan Neymar’ı reddetti Kadın başkan Neymar'ı reddetti
08:34 MasterChef’te kim elendi Seyirciyi üzen veda MasterChef'te kim elendi? Seyirciyi üzen veda
08:19 Psikolojik sorunları olan anne not bırakıp evi ateşe verdi: Kendisi ve çocuğu öldü Psikolojik sorunları olan anne not bırakıp evi ateşe verdi: Kendisi ve çocuğu öldü
08:17 Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 20:21:00. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da İnşaat İşçisi Çukura Düştü, Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.