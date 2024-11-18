Adana\'da İnşaat İşçisi Çukura Düştü, Kurtarıldı

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Adana'da inşaat sahasında çukura düşerek yaralanan işçi, CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Seyhan ilçesi Karahan Mahallesi'nde bir inşaat sahasında meydana geldi. İnşaata çalışan bir işçi, açılan çukura düştü. Durumu fark eden diğer işçiler olayı sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekipleri kısa sürede bölgeye intikal etti. Ekipler tarafından işçi kurtararak sağlık personeline teslim edildi. Hafif yaralanan işçi, hastanede tedavi altına alındı. - ADANA