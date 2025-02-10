Adana'da medikal ürünler satan bir iş yerine düzenlenen saldırıda silahla vurulan üç kişi hayatını kaybetti.
Adana'da bir işyerine silahlı saldırı düzenlendi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi iş yerine gelerek, içeride bulunan 3 kişiyi silahla vurdu.
Silahla vurulan üç kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da iş yerine saldırı: Üç kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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