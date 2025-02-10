Adana'da iş yerine saldırı: Üç kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adana'da iş yerine saldırı: Üç kişi hayatını kaybetti

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Adana'da kimliği belirsiz bir kişi, medikal ürün satan iş yerine gelerek içeride bulunan 3 kişiyi silahla vurdu. Silahla vurulan üç kişi hayatını kaybetti.

10.02.2025 19:04  Güncelleme: 19:18
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Adana'da medikal ürünler satan bir iş yerine düzenlenen saldırıda silahla vurulan üç kişi hayatını kaybetti.

Adana'da bir işyerine silahlı saldırı düzenlendi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi iş yerine gelerek, içeride bulunan 3 kişiyi silahla vurdu.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Silahla vurulan üç kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

Adana\'da iş yerine saldırı: Üç kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da iş yerine saldırı: Üç kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Burak üstün:
    ne pislik biyer bu Adana ya hukuk düzgün işlemediği için içeri giren kısa sürede çıkıyor nasıl olsa diye önüne gelen suç işliyo 80 21 Yanıtla
  • Tatar9515:
    bu Adana neden böyle sebebi orda hiç kuranı Kerim okunmuyor mu acaba 27 63 Yanıtla
  • Aydin Takmaz:
    adana kapatılsın 45 25 Yanıtla
  • Seçmece null:
    Kurtlar vadisi ve bu dizinin taklidi olan dizi ve filmler, bu milleti adeta çürüttü 47 0 Yanıtla
  • Halis Çelik:
    bu işi çözmek çok kolayda nedense çözmüyorlar bakın elsador diye bi ülke var nasıl çözdü bu çete işlerini her yerimiz mafya olmuş 44 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Adana ise normaldir 17 17 Yanıtla
  • Furkan Kartal:
    bu ne hal memleket teksası geçti 33 1 Yanıtla
  • Ersin Kalender:
    adanayı suriyeye satın gitsin :))) 14 9 Yanıtla
  • caps lock:
    4 kere aynı yazıyı yazmanın anlamı nedir ? 18 3 Yanıtla
  • Güney Aydın:
    el salvador hapishaneleri gibi politika izlesin devlet çeteler bitmez yoksa 18 0 Yanıtla
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