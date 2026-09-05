Adana\'da iş yerine silahlı saldırıda camlara 9 kurşun isabet etti, polis saldırganı arıyor

Adana'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda iş yerinin camına 9 kurşun isabet ederken polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi 32017 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle sokakta bulunan kıyafet ve takı satan iş yerine tabancayla saldırı düzenledi. Saldırıda iş yerinin camına 9 kurşun isabet ederken saldırgan kaçtı. Saldırıda kimse yaralanmazken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına alıp saldırıyı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışma başlattı.