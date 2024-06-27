Adana'da İş Yerine Taş ve Sopalarla Saldırı - Son Dakika
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Adana'da İş Yerine Taş ve Sopalarla Saldırı

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Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan bir iş yerine, bir kadının boşanma nedeniyle yaşadığı husumet sonucu 20-25 kişilik bir grup taş ve sopalarla saldırarak zarar verdi. Kadın ve eşi iş yerine sığınırken, saldırganlar camları kırıp masa ve sandalyeleri fırlatarak zarar verdiler. Olayın ardından kadın polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

27.06.2024 21:46
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Adana'da bir iş yerine 20-25 kişilik grup taş ve sopalarla saldırarak zarar verdi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Seda Düzenli Y. (33) isimli kadın bir süre önce eşiyle birlikte sıkma gözleme yapıp sattığı kafe tazı bir iş yeri açtı. Bu sırada Seda Düzenli Y, bir çiftin boşanmasından sorumlu tutuldu. Seda Düzenli Y. ile boşanan çiftin ailesi arasında husumet başladı. Aile, kadına iftira atınca aralarındaki husumet büyüdü. Dün de bir kişi iş yerine gelip zarar verdi. Daha sonra da ailenin iş yerinde çalışanlardan ve akrabalarından oluşan 20-25 kişilik grup kadının iş yerine geldi. Genç kadın eşiyle birlikte iş yerinin içine girip kapıyı da kilitledi. Bunun üzerine gruptaki kişiler taş ve sopalarla iş yerine saldırdı. Bir çok şahıs iş yerine cam atarken, bazı şahıslarda masa ve sandalyeleri fırlatıp zarar verdi. Bir süre sonra öfkeli grup iş yerinden ayrıldı. Bunun üzerine Seda Düzenli Y., polis merkezine giderek iş yerine saldıranlardan şikayetçi oldu. - ADANA

Kaynak: İHA

Seyhan, Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da İş Yerine Taş ve Sopalarla Saldırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da İş Yerine Taş ve Sopalarla Saldırı - Son Dakika
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