Adana'da Kabir Ziyaretinde Dehşet

Adana'da dehşet: Kabir ziyaretine gelen 3 kadın öldürüldü
Adana'da Buruk Mezarlığında kabir ziyaretine gelen 3 kadın öldürüldü
ADANA - Adana'da Buruk Mezarlığında kabir ziyaretine gelen 3 kadın öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre olay merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Mezarlığında meydana geldi. İddiaya göre mezarlığa kabir ziyaretine gelen 3 kadın silahlı saldırıya uğradı. Bankta otururken saldırıya uğrayan kadınlar için çevredeki vatandaşlar olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Bu arada saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Ola yerine gelen sağlık ekipleri 3 kadının da hayatını kaybettiğini belirledi. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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