Adana'da kaçak diş polikliniğe operasyon: 2 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adana'da kaçak diş polikliniğe operasyon: 2 gözaltı

Adana'da polis, kaçak diş polikliniğine düzenlediği operasyonda, ruhsatsız tabanca, 3 bin 469 adet diş tedavisinde kullanılan malzeme ele geçirirken 2 kişiyi de gözaltına aldı. Operasyonda ayrıca 24 adet diş yapımı ve tedavisinde kullanılan cihaz da bulundu.

24.02.2024 10:58  Güncelleme: 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da kaçak diş polikliniğe operasyon: 2 gözaltı

Adana'da kaçak diş polikliniğinde ruhsatsız silah çıktı

ADANA - Adana'da polis kaçak diş polikliniğe yaptığı operasyonda, ruhsatsız tabanca, 3 bin 469 adet diş tedavisinde kullanılan malzeme ele geçirirken 2 kişiyi de gözaltına aldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıçam ilçesine bağlı bir adreste kaçak diş polikliniği olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler bunun üzerine Adana İl Sağlık Müdürlüğü görevlileriyle birlikte sahte polikliniğe operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İş yerinde yapılan arama çalışmalarında, 1 adet ruhsatsız tabanca, 45 adet mermi, 3 bin 469 adet diş tedavisinde kullanılan malzeme, diş yapımı ve tedavisinde kullanılan 24 adet cihaz ele geçirildi.

Adana\'da kaçak diş polikliniğe operasyon: 2 gözaltı
Kaynak: İHA

Adana, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da kaçak diş polikliniğe operasyon: 2 gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 14:11:07. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da kaçak diş polikliniğe operasyon: 2 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement