Adana\'da Kaçak Sağlık Kliniğine Operasyon

Adana'da yasa dışı tıbbi müdahale yapıldığı ileri sürülen kaçak kliniğe yapılan operasyonda çok sayıda cihaz ve ilaç ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesinde bulunan yasa dışı kliniğe operasyon yaptı. Operasyonda yapılan arama çalışmasında, 406 adet tıbbi cihaz, 238 adet tıbbi ilaç ve 65 adet kozmetik ürün ele geçirildi.

İş yerinde bulunan bir şüpheli yakalandı. Şüpheli hakkında "Kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma ve satma" suçundan adli işlem başlatıldı. - ADANA