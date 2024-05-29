Adana'da Kadın Kapkaça Uğradı, Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Kadın Kapkaça Uğradı, Şüpheli Tutuklandı

Adana\'da Kadın Kapkaça Uğradı, Şüpheli Tutuklandı

Adana'da elinde telefonuyla yolda yürüyen bir kadın, kapkaça uğradı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Kadının telefonu ise polisler tarafından sahibine teslim edildi.

29.05.2024 09:44
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Adana'da elinde telefonuyla yolda yürüyen kadın kapkaça uğradı, bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Olaydan kısa süre sonra yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 21 Mayıs günü Seyhan İlçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Selda A. (52) elinde telefonu yolda yürüdüğü sırada, İsa A. (20) arkasından yaklaştı. İsa A., kadının elinden telefonu kapkaç yöntemiyle alarak kaçmaya başladı. Bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Kadının ihbarı üzerine bölgeye gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlı Büro Amirliği ekipleri, söz konusu şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları incelendiğinde şüphelinin İsa A. olduğunu tespit edildi.

Hırsızlık Büro Amirliği bağlı polisler Seyhan ilçesine bağlı Mekan Mahallesi'ndeki bir eve yaptığı operasyonda söz konusu şüpheliyi yakaladı.

Öte yandan, polisler telefonu satan alan kişiden tekrardan alarak sahibine teslim etti.

Emniyetteki sorgusunda İsa A., "Yürürken gördüm, arkasından yaklaşıp alıp kaçtım. Telefonu daha sonra tanımadığım birine sattım" dediği öğrenildi. Şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Kadın Kapkaça Uğradı, Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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