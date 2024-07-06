Adana'da kalaşnikoflu kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adana'da kalaşnikoflu kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

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Adana'da meydana gelen kalaşnikoflu kavgada Kamuran P. hayatını kaybederken, A.Ş. ise yaralandı. Olay, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, Kamuran P. ve A.Ş. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. A.Ş., kalaşnikof tüfek ile Kamuran P.'ye ateş etti. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kamuran P. hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti, A.Ş. ise yaralı olarak bulundu ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

06.07.2024 19:28
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Adana'da kalaşnikoflu kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

ADANA - Adana'da meydana gelen kalaşnikoflu kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi 1115 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle Kamuran P. ve A.Ş. isimli şahıslar arasında silahlı kavga çıktı. A.Ş., yanında getirdiği kalaşnikof tüfek ile Kamuran P.'nin göğüs, kol ve bacağına ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kamuran P.'yi Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırırken polis ekipleri ise kaçan A.Ş.'yi Yeşilbağlar Mahallesi'nde kol ve bacağından yaralanmış halde buldu. A.Ş. ambulansla hastaneye kaldırılırken Kamuran P. kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da kalaşnikoflu kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da kalaşnikoflu kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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