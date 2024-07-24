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Adana'da kaldırım taşı yerinden çıktı... Motosikletli genç kızlar böyle yere çakıldı

-Kaldırım taşı engeli kamerada: Motosikletli 2 genç kız hafif yaralandı

ADANA - Adana'da iki genç kız kaldırım taşının kalması sonucu motosiklet ile yere çakıldı. Bu anlar saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay Çukurova İlçesi bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Kaldırımdan motosiklet ile giden iki genç kız taşın kalkması sonucu kaza yaptı. Kaza anında genç kızlar motosikletin takla atması sonucu yere çakıldı. Kaza bir işletmenin güvenlik kamerasına yansırken motosiklette bulunan iki genç kız hafif şekilde yaralandı.

Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.