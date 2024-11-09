Adana'da Kamyon-Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Adana'da Kamyon-Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Adana\'da Kamyon-Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Adana'da bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

09.11.2024 19:34
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Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ADANA - Adana'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, otomobil sürücüsü Özge Nur A. ağır yaralanırken, yolcu konumundaki Sabriye Gizem Aksu ise hayatını kaybetti.

Kaza, merkez Sarıçam ilçesine bağlı D-400 Karayolu Baklalı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Özge Nur A.'nın kullandığı 38 ACH 343 plakalı Fiat marka otomobil, M.A.'nın kullandığı 31 VP 446 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kullanılamaz hale gelirken kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan sürücü Özge Nur A.'yı hastaneye kaldırırken aynı otomobilde bulunan arkadaşı Sabriye Gizem Aksu ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kamyon sürücüsünü gözaltına alırken Sabriye Gizem Aksu'nun yakınları ise kaza yerine gelip gözyaşı döktü. Hayatını kaybeden Sabriye Gizem Aksu'nun cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Kamyon-Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Kamyon-Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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