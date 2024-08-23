Adana'da Kamyonet Kazası: 2 Yaralı Kurtarıldı - Son Dakika
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Adana'da Kamyonet Kazası: 2 Yaralı Kurtarıldı

Adana'da kontrolden çıkan kamyonet, bir kamyona ardından ise park halindeki tatlıcı minibüsüne çarptı. Kazada kamyonet ile tatlıcı minibüsü sulama kanalına düşerken araçlarda bulunan 2 yaralıyı bölgede devriye görevi yapan polisler kurtardı.

23.08.2024 14:24
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Adana'da kontrolden çıkan kamyonet, bir kamyona ardından ise park halindeki tatlıcı minibüsüne çarptı. Kazada kamyonet ile tatlıcı minibüsü sulama kanalına düşerken araçlarda bulunan 2 yaralıyı bölgede devriye görevi yapan polisler kurtardı.

Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Başaran (57) kullandığı Ford marka kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan Başaran, aracıyla önce bir kamyona daha sonra park halindeki Peugeot marka tatlı minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle Başaran'ın kullandığı kamyonet ile tatlı minibüsü sulama kanalına düştü.

"Devriye görevi yapan polisler suya atlayıp kurtardı"

Bölgede devriye görevi yapan polisler kazayı görünce kanala atladı. Polis kamyonet sürücüsü Başaran ve tatlıcı minibüsünde bulunan Mustafa Özden'i (41) kurtardı.

Telsiz anonsuyla kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan kamyonet sürücüsü Fatih Başaran'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayı gören vatandaşların kamyonette bir kişinin daha olduğunu söylemesi üzerine bölgeye Sualtı Grup Amirliğine bağlı 'Kurbağa' adamlar sevk edildi. Sulama kanalı giren kurbağa adamlar kanal içerisindeki her iki aracıda kontrol ettiğinde içerlerinde kimsenin olmadığını belirledi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Kamyonet Kazası: 2 Yaralı Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Kamyonet Kazası: 2 Yaralı Kurtarıldı - Son Dakika
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