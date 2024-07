3.Sayfa

Adana'da kardeşine bisiklet sürmeyi öğreten çocuk maganda kurşunuyla yaralandı

Maganda kurşunuyla ayağından yaralanan çocuk, "Tekrar birine denk gelebilir, silah sıkmasınlar" dedi

ADANA - Adana'da evin önünde küçük kardeşine bisiklet sürmeyi öğreten çocuğun ayağına maganda kurşunu isabet etti. Şans eseri mermi çocukların kafasına gelmezken o anlar saniye saniye görüntülendi.

Olay, Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Evin önünde 10 yaşındaki küçük kardeşi Ecem Fatmasu Er'e bisiklet sürmeyi öğreten 15 yaşındaki Arda Ege Er, maganda kurşununun isabet etmesi sonucu ayağından vurularak yaralandı. Kurşunun ayağına isabet etmesinin ardından ayağından yaralanan çocuğun topallayarak kardeşi ile evin önünden uzaklaştığı anlar ise evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Arda Ege Er'in çatıya isabet eden bir başka kurşundan çıkan sesin ardından havaya baktığı, ardından ise ayağına kurşunun isabet ettiği görüntülendi.

Olayın ardından Arda Ege Er özel bir araçla hastaneye kaldırılırken, ayağına isabet eden kurşun çıkarılarak taburcu edildi. Aile olay ile ilgili şikayette bulunurken, polis inceleme başlattı.

İlk kurşunu duydu, kardeşine 'eve gidelim' diyecekti

O anları anlatan Arda Ege Er, "Evin önündeydik. Kardeşimin bisiklet sürmesine yardımcı oluyordum. Bir ses duydum. Yanımızda da otoparkın çatısı vardı. Yukarıya baktığımda bir şey göremedim. Kardeşime 'eve gidelim' diyemeden ayağıma kurşun geldi" dedi.

Olayın ardından ateşli silah sahiplerine uyarılarda bulunan Er, ""Dikkatli olsunlar. Silah sıkmasınlar. Çevrede insanlar var. Bana denk geldi, tekrar birine denk gelebilir. Kafalarına, vücutlarına ya da birinin kalbine de denk gelebilir" şeklinde konuştu.

"Sevinçlerimiz acıya dönüşmesin"

Evin etrafına kurşun isabet etmesinin ilk olmadığını anlatan baba Aydın Er ise, "Vatandaşlardan tek dileğim kimse silah sıkmasın, kimse yaralanmasın. Her düğünde, her bir kutlamada, sevinçte silah sıkıyorlar. Otoparkın ve çatımızın üzerine saçma ve kurşunlar dökülüyor. Biz her seferinde polisi arıyoruz. Ekipler müdahale ediyorlar ancak insanlarımız tekrardan sıkmaya devam ediyor. Lütfen sevinçlerimiz acıya dönüşmesin. Rica ediyorum, sevincimizi kendi içimizde yaşayalım, kimsenin canı yanmasın, kimse üzülmesin" ifadelerini kullandı.